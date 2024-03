A 2019 decemberében kezdődött, és 2023 decemberében befejeződött projekt keretében korszerűsítésre került többek között az utastájékoztató rendszer, illetve laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszolóaljzatokat és USB-töltőket szereltek be az ülések mellé. Fejlesztették az ajtóknál beszerelt mozgássérült-emelőket, amelynek köszönhetően az azt használók már nemcsak szemből, hanem oldalról is fel tudnak szállni a járműre a keskenyebb peronokról. A mosdók belső felületét graffiti- és karcálló fóliával fedték be, a vakok és gyengénlátók tájékoztatása érdekében Braille-írásos szövegeket helyeztek fel.