összesen 84 ezer fiatalt kívánnak megszólítani, akik közül 55 ezer tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű, és legalább 25 ezer fiatal képzéséhez szeretnének hozzájárulni.

Czomba Sándor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt is kifejtette, hogy ma Magyarországon mintegy 120 ezer ember számít inaktívnak, közülük 40-50 ezer lehet az, aki könnyebben visszatérhet a munkaerőpiacra. Döntő többségében nyolc osztályt végzettek vagy nem rendelkeznek szakképesítéssel, akiknek pedig van valamilyen szakmája, azoknál kérdéses, hogy szüksége van-e arra a munkáltatóknak. Ezért is fontos, hogy a képzési, továbbképzési programokat az inaktívak számára is biztosítják, hogy akik ténylegesen dolgozni akarnak, azoknak meglegyen erre a lehetősége – mondta az államtitkár.