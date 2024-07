Zömében egyértelműsítő, egyszerűsítéseket tartalmazó pontosításokkal frissült a 108 milliárdos keretösszegű pályázat felhívása a közlemény szerint.

A talán legtöbbeket érintő újdonság, hogy

általános könnyítésként az MFB Bank Pont Plusz hálózat minden lakossági fiókjánál meg kell teremteni a kölcsönkérelmek online átadásának lehetőségét. A komolyabb közérdeklődésre számot tartó változtatásokból kiderül továbbá, hogy pontosan melyik korábbi energetikai támogatási program nyertesei nem vehetnek részt a pályázaton.

Így tisztázódik az is, hogy például a Napenergia Plusz Programban forráshoz jutó családok nincsenek kizárva, a levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a monoblokkos típus is elszámolható, új PIR szigetelőanyag, padlófűtés, mennyezeti hűtés, fűtés is támogatható a programban, és egyértelműbbé válik a benyújtandó dokumentumok köre, egyebek mellett a vállalkozási szerződésminta a megadott adatokból automatikusan töltődik. Az adott helyrajzi szám kapcsán a jogerős használatbavételi engedélyről a fővárosi vagy vármegyei kormányhivataltól kérhető információ – írták.