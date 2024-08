Heiszler Gabriella arról is beszélt, hogy a korábban bevezetett kötelező akciókat is messze túlteljesítette az elmúlt egy év során, hiszen számos árucikknél jóval nagyobb árkedvezményt biztosítottak, és termékcsoportonként több terméket is bevont az akciókba. Ezzel párhuzamosan pedig a Spar folyamatosan fenntartotta a fogyasztók által már ismert és kedvelt kedvezményeket, kupon- és hűségakciókat, pénztárcabarát megoldásokkal ösztönözve a takarékos bevásárlást.

Heiszler Gabriella hozzátette: a hetente megújuló „Hihetetlen akciók, szuper árak” akció keretében különösen odafigyelnek arra, hogy olyan, alapvetőnek számító élelmiszerek ára is jelentősen alacsonyabb legyen, amelyekből rendszerint sokat vásárolnak a vevők.