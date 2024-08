Agresszív lódarazsakra figyelmeztet a Bakonyerdő Zrt., az erdészek közlése szerint az elmúlt időben több természetjáró is jelezte, hogy a Nosztori Élményparktól délre, Paloznak település irányába haladva a kék háromszög turista jelzéssel ellátott turistaút közelében lódarázsfészek található, igencsak agresszív lakókkal, sajnos több csípés is előfordulhat – figyelt fel rá a Magyar Nemzet.

Fő a higgadtság

Az erdészek azt tanácsolják, bárhol is találkozzunk velük, semmiképp se hadonásszunk, csapkodjunk vagy hessegessük el ezeket a rovarokat, inkább óvatosan próbáljunk meg távozni, nagy ívben elkerülni. A magányos lódarázs ugyanis veszély esetén olyan feromonokat bocsát ki, amelyek nagy távolságról is jeleznek a kolónia többi egyedének, és azok veszélybe került társuk segítségére sietnek. Incidens éjszakai túrákon is történhet, mert a lódarazsak erősen vonzódnak a fényhez. Azoknak, akik allergiások a darázscsípésre, akár egyetlen csípés is életveszélyes lehet. De a fejet és a nyakat érő csípések még a nem allergiások számára is hordozhatnak veszélyeket.

Az augusztus végi, szeptember eleji időszak a hazai erdők egyetlen honos lódarázsfaja, az európai lódarázs életciklusának legintenzívebb időszaka. A fészkek ilyenkor a legnagyobb létszámúak, és ilyenkor zajlik a párzás is. A lehűlések beköszöntével azonban a kolónia szinte összes tagja elpusztul, így a rovarokkal való találkozás esélye majdnem a nullára csökken

– magyarázták.