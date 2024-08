Irodasarkot újrahasznosításból!

Az első és legfontosabb tudnivaló: nincs szükség külön helyiségre, elég egy zugot találni a lakás egy nyugodt pontján. Ha az irodasarkot egy folyóson kell kialakítani, akkor érdemes lehajtható asztallapot használni. Régi bútorokból könnyen le lehet vágni egy asztallapra valónyit, de akár a konyhapultból kivágott mosogatóhelynyi maradékból is dolgozhat. Ha a nappaliban alakítja ki, elemes bútorok esetén két elem közé is betehet egy bútorlapot. Ebben az esetben vegyen asztallábat, ezt sok helyen árulnak. Ha nincs maradék anyaga, vagy régi bútor sincs a családban, amit erre a célra felhasználhatna, menjen el egy lapszabászatba, és méretre csináltasson egy asztallapot. Jóval olcsóbb lesz, mint bármelyik bútoráruházban venni. A széket, ha van kényelmes, csak vigye oda arra az időre, ha nincs, akkor használtan is vehet olyat, amely a gerincének megfelelő. Ha éppen nem talál olcsót, akkor a deréktámaszok között is érdemes körülnézni.