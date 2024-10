„Egyszer ezt az intézkedést már megtámadták, akkor is megvédtük, most is meg fogjuk védeni” – fogalmaz a tárca közleménye.

Felidézték:

a Bíróság korábbi ítéletében emlékeztetett arra, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg az általuk legmegfelelőbbnek ítélt adóztatási rendszert, és alkalmazhatnak progresszív adóztatást az árbevétel tekintetében.

Mindemellett a Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy mivel valamennyi Magyarországon, az érintett ágazatban tevékenységet folytató vállalkozás a kifogásolt adó alanyának minősül, és mivel az árbevételre vonatkozó különböző sávokra alkalmazandó adómértékek ezen vállalkozások mindegyike tekintetében érvényesek, az ezen adót bevezető magyar szabályozás semmilyen közvetlen hátrányos megkülönböztetést nem valósít meg, így a Magyarországon kivetett különadót összeegyeztethetőnek ítélte meg a letelepedés szabadságával is – tették hozzá.

A közlemény szerint a döntéssel „a brüsszeli Bizottság a családok helyett ismét az árdrágító és profithajhász SPAR oldalára állt, amely profitéhségét a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálja elfedni”. Bármit is tesz az uniós bürokrácia, a magyar kormány hajthatatlan marad és mindvégig az árak csökkentése és a magyar családok mellett fog állni – tették hozzá.