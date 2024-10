A Nézőpont Intézet először egy évvel ezelőtt, most pedig ötödik alkalommal készítette el a magyar háztartások pénzügyi helyzetét és fogyasztását vizsgáló Fogyasztói Barométert, amely ezerfős, a hazai háztartásokra reprezentatív közvélemény-kutatási adatokon alapul.

Az elemzés azt mutatja, a magyarok bizakodóak a jövőt illetően és minden adott a fogyasztás bővüléséhez: a háztartások erre szánt forrásai egy év alatt megnövekedtek és az emberek szándéka is megvan, hogy többet fordítsanak fogyasztásra.

Éves összehasonlításban (2023 és 2024 szeptembere) látható, hogy a háztartások átlagos jövedelme egy év alatt havi nettó 503 ezerről 600 ezerre nőtt, ahogy a háztartások által elkölthető pénzmennyiség is emelkedett (nettó 602,5 ezerről 623,5 ezerre, amely magában foglalja már a jövedelmen túl az erre használható megtakarításokat vagy hiteleket is). Mindez egyben azt is eredményezte, hogy az emberek a takarékoskodás helyett a fogyasztásukat kezdik erősíteni, hiszen a háztartások alapvető fogyasztásra fordított kiadásai szintén megnövekedtek (244 ezer forintról 274,5 ezerre).

Végül a magyarok jövőbe vetett bizalmát igazolja, egyben a fogyasztás bővülését vetíti előre, hogy a háztartások fogyasztási szándéka is erősödik, hiszen mintegy egymillió háztartás (az összes háztartás 25 százaléka) tervez nagyobb kiadást a következő három hónapban. Mindeközben pedig (márciushoz képest) 15-ről 21 százalékra nőtt azok aránya, akik többletjövedelem esetén inkább költekeznének, semmint megtakarítanának.

A Nézőpont elemzése összességében tehát azt mutatja, hogy a magyarok túllendülni látszanak a háború okozta válságon és minden adott a fogyasztás bővüléséhez, hiszen ehhez mind az emberek anyagi feltételei, mind pedig a szándéka megvan. A Nézőpont Intézet Fogyasztói Barométere ezer referenciaszemély telefonos megkérdezésével készült 2024. szeptember 23–25. között, amely reprezentatív a hazai háztartások összességére taglétszám és korösszetétel alapján.