Czomba Sándor: a nehézségek ellenére továbbra is feszes a munkaerőpiac A nehézségek ellenére továbbra is feszes a munkaerőpiac – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában. Czomba Sándor hozzátette, hogy Magyarország az Európai Unióban a munkanélküliség terén a nyolcadik legjobb helyen áll, és a foglalkoztatás terén is az első tíz között van. Elmondta, bár éves összevetésben négytized százalékkal nőtt a munkanélküliség, a regisztrált álláskeresők száma 34 éve nem volt ilyen alacsony, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál jelenleg 226 ezren vannak nyilvántartva, és számuk folyamatosan csökken. Eközben a KSH által közzétett adatok szerint nőtt az arányuk – tette hozzá. Elmondta, a különbség amiatt van, mert az inaktívak most megjelentek a munkaerőpiacon, ami munkaerőpiaci szempontból jó. A munkanélküliség nem a foglalkoztatás csökkenéséből táplálkozik – húzta alá. Megjegyezte, a foglalkoztatásban némi romlást látunk, de kizárólag a férfiak foglalkoztatásában, a nőké háromezerrel nőtt. Ez azt jelenti, hogy azok a szektorok lehetnek bajban, ahol a férfiak foglalkoztatása felülreprezentált. „Látjuk mi zajlik a világban, Németországból több tízezres elbocsátásról, fizetéscsökkenésről hallunk, a német gazdasághoz ezer szállal kapcsolódunk, a járműgyártás fontos foglalkoztatási rész Magyarországon is” – közölte. Kiemelte, azt reméli, hogy a járműgyártásban végbemenő technológiai váltás miatt újabb munkaerőre lesz szükség, mivel Nyíregyháza, Debrecen, Szeged környékén jelentős beruházások készülnek. "A járműgyártó cégekkel napi kapcsolatban vagyunk, megnézzük, hogy ezt az átmeneti időszakot hogyan tudjuk úgy átvészelni, hogy az ne jelentsen létszámcsökkentést, és ha újra elkezdődik a termelés, képesek legyünk a létszámot pótolni" - mondta. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a 2023-ban tíz napra emelt apasági szabadság kivételének lehetősége a gyermek születésétől számítva két hónapról négy hónapra nő. Az emelés indoka az, hogy ha koraszülött vagy beteg a gyermek, a két hónapban az apa nem tudja igénybe venni a szabadságot. Elmondta, hogy az első öt napra a távolléti díj száz, a második öt napra negyven százalékát kapják az apák, a munkáltató az első öt nap díját az államkincstártól vissza tudja igényelni.