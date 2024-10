Itt ugyan az óvatossági motívum hátráltatja a helyreállást, de a jegybank legutóbbi jelentésében is rámutatott, hogy csak a kiskereskedelmi forgalomnál látható a probléma, a tartós fogyasztási cikkeknél már 9 százalékos a növekedés, ami lényegében megegyezik a reálbér-növekedési ütemével. Azt viszont fontos látni, hogy az infláció az alsó jövedelmi ötödöt az átlagnál jobban sújtotta, ők csak most érik utol magukat a bérnövekedés tekintetében. Ami pedig a további bérdinamikát illeti, várhatóan továbbra is erőteljes marad, ha nem is lesz két számjegyű, a minimálbér 10 százalék feletti emelésével jó eséllyel a 4-5 százalékos reálbér-növekedési tempó fennmaradhat, támaszt adva a belső kereslet helyreállásának.

Történelmi csúcson a megtakarítások

Az óvatossági motívumnak köszönhetően a lakosság pénzügyi megtakarítása is jelentősen emelkedett, ami viszont a későbbi gazdasági növekedésünk egyik sarokköve lehet. A legutolsó adatok szerint a pénzügyi eszközök állománya június végén 103,58 ezermilliárd forintot tett ki, ami erőteljes, 14,5 százalékos emelkedést jelent egy év alatt.

A megtakarítása ráta ezzel pedig bőven 10 százalék fölött van, ami ugyanakkor hiányzik a reálgazdaságból. Épp ezért gondolkodik egy ideje a kormány azon, hogy a különböző megtakarítási formákat hogyan kapcsolja be a növekedésbe. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által szorgalmazott megoldás a nyugdíj-megtakarítások otthonteremtésre való felhasználása is ezt a célt szolgálná. A magas megtakarítási ráta egyébként egyáltalán nem magyar jelenség, Németországban is ugyanezzel szembesülnek a gazdasági szereplők, ami a másik oldalról a magyar export lehetőségeit szűkíti a németek elhalasztott autóvásárlásai miatt.

Túlfogyasztás biztosan nincs, masszív többlet a külkereskedelemben

A növekedés fenntarthatósága szempontjából leglényegesebb, hogy a múlté a nagy arányú cserearányromlás és ikerdeficit, ami 2022-ben felütötte a fejét, nem kevés gondot okozva a hazai gazdaságpolitikai irányításnak. 2023 februárja, tehát bő másfél éve egyetlen hónap volt, amikor hiány keletkezett a külkereskedelemben.