Drágulás jön 32 perce

Ezért fektesse még idén a pénzét ingatlanba

Nemrégiben attól volt hangos a sajtó, hogy akár 10-15%-os drágulás is bekövetkezhet jövőre az ingatlanpiacon, ráadásul jelentősen drágulhat jövőre a budapesti lakások ára is – amire egy ideje nem volt példa –, így aki teheti, még most vásároljon, fektessen ingatlanba!

MW MW

Különösen a fővárosban és a nagyvárosokban emelkedhetnek az ingatlanárak Forrás: Shutterstock

Magyarországon már most gyorsuló ütemben emelkednek a lakásárak, és jövőre ennél is nagyobb, legalább 10-15 százalékos áremelkedés várható. Ennek oka, hogy az állampapírokból és nyugdíj-megtakarításokból származó több ezer milliárd forintnyi összeg az ingatlanpiacra kerülhet, főként Budapest és a nagyobb városok lakásaira, házaira fókuszálva. Ez a 10-15 százalékos drágulás különösen jelentős lenne az elmúlt időszakhoz képest. Amíg 2022-ig átlagosan évi 10-15 százalékkal emelkedtek a lakásárak, 2023-ban és 2024 első felében csökkenés volt tapasztalható. Az alacsonyabb infláció mellett jövőre ez a mértékű áremelkedés reálértékben is komoly növekedést jelentene. A KSH lakásárindexe alapján az ingatlanárak emelkedése nem egyenletesen oszlott el hazánkban, és Észak-Magyarország maradt le leginkább a versenyben. Ahogy azt már korábban is írtuk, az ingatlanpiacon a következő időszakban jelentős forgalomnövekedés várható, ami tovább fokozhatja a már most is gyors áremelkedést. A 2025-ben az állampapírok és nyugdíj-megtakarítások 1000 milliárd forintos nagyságrendű extra forrást hozhatnak az ingatlanpiacra, különösen Budapesten és a nagyvárosokban, ami tovább hajthatja az árak növekedését.

A lendület erős már most is, látszik, hogy élénkül a lakáspiac, egyes szakértők szerint ugyanis már szeptemberben az előző hónap eredményeit 4,8%-kal haladta meg a tranzakciók száma. Keressen olcsó házakat az ingatlanbazar.hu oldalán!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!