Sokak számára az ősz az egyik legkedveltebb évszak. A természet ilyenkor a legszebb arcát mutatja, a hűvösbe forduló időjárás miatt pedig sokan a felkészülés időszakának tartják ezeket a hónapokat a téli zimankóra. Dekorálnak, átrendeznek, felújítanak, takarítanak, emellett feltöltik a kamrát is. Számukra ajánlanak a Spar és az Interspar üzletek egy őszi akciót: több mint 1200 terméket akár 20-65 százalékos kedvezménnyel lehet beszerezni tőlük. A vállalat őszi kuponakciójával 2024. október 3–13. között többségében kozmetikai, higiéniai és háztartási kategóriába tartozó cikkeket lehet venni olcsóbban. A kuponfüzetet szeptember utolsó és október első napjaiban a pénztáraknál lehet beszerezni, de az akciós szórólapokban és a MySPAR applikációban is megtalálhatók – hívta fel a figyelmet a lehetőségre az Origo.

A nagytakarítás segíthet a szezonális depresszióval szemben

Fotó: Spar

Az őszi nagytakarítás aranyat ér

Nemrég takarítás közben olyan ritka érméket talált egy tiktokker, hogy utána rengeteg pénzt keresett velük. Persze az őszi nagytakarítás nem csak emiatt fontos, bár lélekemelő lehet egy-egy régi emlék, fotó vagy másfajta, ha nem is pénzbeli, de nosztalgiaértékkel bíró tárgy felfedezése, a szezonális depresszió ellen is hatékony lehet egy csillogó-villogó otthon, és az ezzel járó kellemes fáradtság. Régóta ismert tény, hogy a rendteremtés nagyon jó hatással lehet ránk. Pláne, hogy egy élményekkel teli, szabadban töltött nyár után az ősz és majd a tél inkább a lakáshoz köt, érdemes ezt az időszakot felkészülve várni. A nagytakarításhoz több terméket jelentős kedvezménnyel lehet beszerezni a kuponakció keretein belül. Például a Domestos 750 milliliteres Zéró Blue vízkőoldóra 40%, a Vanish 500 milliliteres kézi szőnyegtisztítóra 30% kedvezményt adnak. De a fürdőszobai tartalékokat is fel lehet tölteni, a Gillette, az Oral-B, az Always, a Fa, valamint a Baba személyi higiéniai termékekre is érvényes a kuponakció, ahogy pelenkákra is.

Felkészülés a hideg időszakra a kamrában is

Sok otthonban felértékelődik a konyha és a kamra szerepe, ahogy beköszönt az ősz. Érdemes először rendet tenni ezeken a helyeken. Például a legegyszerűbb dolog, amit bárki megtehet mindenféle erőfeszítés nélkül, hogy kosarakba rendezi az éléskamra tartalmát. Nemcsak sima műanyag kosarakkal lehet rendszerezni, hanem esztétikus, felcímkézett tárolóedényekkel, illetve fonott kosarakkal is, amelyek jól elrejtik a tartalmat. Ha pedig készen áll a helyiség, akkor a legokosabb, amit tehetünk, hogy figyeljük az akciókat. A Spar kuponakciója ebben is segítséget nyújt, például a 45 grammos Hamé pikáns tonhalas pástétomot 65%, a 840 grammos Globus csípős chilis babot 50%, a 125 grammos gyulai májast 45%, a 400 milliliteres Heinz majonézt 40%, a 160 grammos Rio Mare Insalatissime kukoricás tonhalat pedig 35% kedvezménnyel tehetjük a kosarunkba, és utána pedig a kamránkba.