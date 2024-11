Az NGM idézte az államtitkár szavait, aki kijelentette: „Magyarország meggyőződése, hogy együttműködés révén jelentős eredményeket érhetünk el a válságálló, és csak Európában már most több mint 230 ezer embernek magas hozzáadott értékű munkát adó űripar területén. Szakértői becslések szerint 2040-ben az űrgazdaság körülbelül 1 billió amerikai dollár értéket tesz ki – amiből sem Európa, sem Magyarország nem maradhat ki. Az EU Space Days is bizonyítja, hogy a közös célok, az innováció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése által nemcsak Európában, hanem globálisan is meghatározó szereplővé válhatunk.”

Prioritás, versenyképesség és fenntarthatóság az űriparban

A konferencia során szó esett az EU és az ESA (Európai Űrügynökség) jövőbeni prioritásairól is: a versenyképesség növeléséről, a fenntarthatóságról, és az új kutatási programok, például a Horizon Europe és a CASSINI támogatásáról. Mindez hozzájárult a nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez és az űripar előtt álló kihívások, mint például az űrszemét problémájának megoldásához, amely területen magyar cégek is aktívan bekapcsolódtak az ESA programjaiba – ismertette az NGM közleménye.