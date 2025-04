Folytatódik a drasztikus üzemanyagár-csökkenés

Tovább folytatódik a drasztikus üzemanyagár-csökkentés Magyarországon – adta hírül a Holtankoljak.hu pénteken.

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint azonnali, már szombaton hatályba lépő döntést hoztak a nagykereskedők. Ennek köszönhetően tovább zuhannak Magyarországon az üzemanyagárak.

Ez egyáltalán nem túlzás, ugyanis holnaptól a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára is újabb 12-12 forinttal kerül majd kevesebbe. „Így most már biztossággal kijelenthető, hogy a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökken a hétvégén” – hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu.

Jelenleg (2025. április 11-én, pénteken) az alábbi átlagárakkal számolhatnak a töltőállomások esetében a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 595 forint/liter,

gázolaj – 605 forint/liter.

Tehát ezek az árak csökkennek tovább a következő napokban a most bejelentett üzemanyagár-csökkentés hatására.

