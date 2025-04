Újratervezés után: ekkor várható a magyar GDP-növekedése

Az igazsághoz hozzátartozik, amire az elemző is rámutatott, hogy a második negyedévtől várható érdemi gyorsulásban jelentős szerepe van a bázishatásoknak. 2024 második és harmadik negyedévében ugyanis a GDP negyedéves bázison 0,2, illetve 0,6 százalékkal visszaesett. Ezzel szemben most a várakozások minden negyedévre érdemi bővülést tartalmaznak, ami így az éves növekedési rátát is felfelé húzza.