Sokan még mindig nem foglalkoznak az 1+1 százalékkal

Közeledik május 20-a, ez az a határidő, ameddig módosíthatóak a NAV által készített bevallási tervezetek, de legkésőbb május 20-áig lehet rendelkezni személyi jövedelemadónk 1+1 százalékáról is. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkezőnyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia. Az 1 százalék alapja csak a ténylegesen, határidőben megfizetett adó. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is dönthetünk elektronikusan és papíron is – mondta a Világgazdaságnak Bagdi Lajos adótanácsadó, a Niveus partnere.

Az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozat benyújtásának május 20-i határideje jogvesztő

Miért rendelkezzünk az 1+1 százalékról?

Bagdi Lajos úgy véli, azért hasznos rendelkezni az adó 1+1 százalékáról, mert annak felajánlásával civil szervezeteket és egyházakat támogathatunk, hozzájárulva működésükhöz és közösségi céljaik megvalósításához. Évente több millió adózó él a rendelkezés lehetőségével, bár a pontos számok évről évre változnak – mondta a szakember, akitől a lap megtudta, hogy 2023-as adat szerint több mint 1,8 millió leadott érvényes nyilatkozat érkezett a civil szervezetek számára.

Az adótanácsadó felhívta a figyelmet, hogy az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozat benyújtásának május 20-i határideje jogvesztő, vagyis a határidő lejártát követően már nincs lehetőségünk módosítani. Az adó azon 1+1 százaléka, amelyről az adózók nem rendelkeznek, az állami költségvetésben marad és az általános kiadások finanszírozására fordítják. Jó tudni, hogy érdemes évről évre újra rendelkezni, mert a civil szervezetekre vonatkozó rendelkezés csak egy évre szól.

