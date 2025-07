Egy új nukleáris technológia segítheti a magyar energiaellátást (videó)

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a mai, kihívásokkal teli időszakban az energiaellátás biztonsága is veszélybe került a világ számos pontján, köztük Európában is, ahol több szállítási útvonal is megszűnt a politikai döntések következményeként, ennek nyomán pedig az egekbe szöktek az árak.

Robert Rudich, a Synthos Green Energy üzletfejlesztési igazgatója, Rafal Kasprow, a Synthos Green Energy igazgatóságának elnöke és Griljov Róbert, a Hunatom Zrt. felügyelőbizottsági tagja (elöl b–j) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Robert Palladino, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője, Michal Solowow, a Synthos Green Energy alapító tulajdonosa és Jacek Sladewski, a budapesti lengyel nagykövetség ügyvivője (hátul j-b) jelenlétében együttműködési szándéknyilatkozat ír alá az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a tengerparttal és jelentős saját energiaforrásokkal nem rendelkező Magyarországot ez különösen súlyosan érinti, márpedig a kormányzat célkitűzése továbbra is az, hogy a lakosság számára a kontinens legalacsonyabb rezsiköltségeit garantálják.

„Ezért a feladat az, hogy ezen körülmények közepette is biztosítsuk, hogy az ország energiaigényének minél nagyobb részét saját magunk tudjuk előállítani” – szögezte le, hozzátéve, hogy erre az első számú megoldást az atomenergia jelenti, amely jelenleg komoly technológiai forradalmon megy keresztül.

Kifejtette, hogy a nagy erőművek mellett elkezdtek kis moduláris nukleáris reaktorokat fejleszteni, ezek ideálisak az olyan ipari térségek megbízható, olcsó és környezetkímélő energiaellátására, mint amilyen területek Magyarországon a nagy gyárépítésekkel és a rekordberuházásokkal létrejöttek.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ennek a még fejlesztés alatt álló technológiának a világpiaci vezetői az amerikai vállalatok, így a Magyarországon egyébként is jelen lévő GE Vernova, amely technológiájának felhasználását Közép-Európában jogtulajdonosként egy lengyel cég, a Synthos Green Energy birtokolja.

„Ilyen amerikai technológiával már zajlik egy kis nukleáris erőmű építése Kanadában, ahol a kanadai hatóságok megadták a létesítési engedélyt. Ez számunkra mindenképpen egy biztató, sőt megnyugtató jelzés” – fogalmazott.

Majd bejelentette, hogy a a Paks II. vállalatcsoporthoz tartozó, nukleáris technológiai fejlesztésekkel foglalkozó Hunatom megállapodást kötött a Synthos Green Energy-vel az amerikai technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről.

Ez a megállapodás arról szól, hogy ezen amerikai nukleáris technológia magyarországi bevezetéséhez szükséges technológiai, infrastrukturális, pénzügyi, jogi előkészítő munkákat megkezdjük

– tudatta.