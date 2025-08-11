augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

19°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszakadt a kereslet

2 órája

Gyengült a hazai állampapírpiac sztárja, a szegmens két másik szereplője viszont örülhetett

Címkék#Államadósság Kezelő Központ#Fix Magyar Állampapír#FixMÁP#lakossági állampapír

Negyvenmilliárd forinttal esett vissza a lakossági állampapírok értékesítése a múlt héten az előző heti adatokhoz képest. A FixMÁP iránti érdeklődés gyengült, ugyanakkor két másik állampapírtípus iránt nőtt a kereslet.

MW
Gyengült a hazai állampapírpiac sztárja, a szegmens két másik szereplője viszont örülhetett

Magyar Postán vásárolható állampapír, kincstárjegy

Forrás: MW

Fotó: Vémi Zoltán

Nagyot csökkent a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet a múlt héten: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss tájékoztatása szerint az elmúlt héten 57 milliárd forint értékben vették a magyarok a kötvényeket, több mint 40 milliárd forinttal alacsonyabb mennyiségben, mint egy héttel korábban, a friss adat pedig a 30. heti 68 milliárdos forgalmat is alulmúlja. A hazai lakosságiállampapír-piac királya továbbra is a Fix Magyar Állampapír, de változatlanul erős a kereslet a Bónusz-papírok iránt is − írja a Világgazdaság.

Ez most a legkeresettebb lakossági állampapír hazánkban

A 32. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 25,42 milliárd forint, 26 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 15,45 milliárd forint, 17 milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 7,99 milliárd forint, 0,2 milliárddal több, mint a 31. héten. 
  4. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 7,11 milliárd forint, 1,2 milliárd forinttal több, mint egy hete. 
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,89 milliárd forint, 0,1 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten

A Világgazdaság cikkéből további érdekességek is kiderülnek a lakossági állampapírok választékáról

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu