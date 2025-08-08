Budapest–Philadelphia: hétfőtől lehet jegyet vásárolni a jövő májusban induló repülőjáratokra

A Budapest Airport kommunikációs igazgatója elmondta, hogy mivel ezek a gépek áruszállításra is alkalmasak, ezért a Budapest–Philadelphia járat újraindulásának bejelentés a magyar gazdaságot is pozitívan érinti.

A Budapest–Philapdelphia repülőjáratok a 2026. május 21-e és október 5-e között fognak közlekedni (illusztráció)

Forrás: Budapest Airport Facebook-oldala

Közölte azt is, hogy

a Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépeken 234-en utazhatnak a hét minden napján, s arra számít, hogy ezek a gépek nagyon magas kihasználtság mellett repülnek majd.

Valentinyi Katalin hangsúlyozta, hogy az American Airlines légitársaság bejelentését több mint egy évig tartó előkészítő munka előzte meg. Az igazgató célként jelölte meg, hogy minél több hosszútávú járatot visszahozzanak Budapestre.

Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója a műsorban azt mondta, hogy mivel a légitársaságok már évek óta a szükségesnél kevesebb repülőgéppel rendelkeznek, ezért nagyon meggondolják, hogy hova indítanak járatok.

A mi feladatunk az volt - és itt nagyon szorosan együtt dolgoztunk a Budapest Airporttal -, hogy olyan adatokat szolgáltassunk a légitársaságnak, amelyek megalapozzák azt, hogy Budapest iránt magas és növekedő kereslet van, és ide fognak érkezni nagy számban a minőségi turisztikai szolgáltatásokat kereső (...) észak-amerikai vendégek is

– fogalmazott.