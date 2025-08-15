Budapesten találkoznak a világ vezető deep tech szakértői

Az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a deep tech kerül a középpontba 2025. szeptember 11-én Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban megrendezendő Connexions – CEE Deep Tech Summit keretében.

A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez.

A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a deep tech világának vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat.

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei – vagyis azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapszik majd.

A program során a résztvevők inspiráló előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, valamint kapcsolatokat építhetnek. Az esemény vendégei között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint

Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője;

Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója;

Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója;

Christian Szegedy, az xAI társalapítója;

Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője;

Linda Võeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere;

Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója.

A tanácskozás célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió deep tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat, és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében – olvasható a szervezők által kiadott közleményben.

További információ és jegyvásárlás: connexions.niu.hu.