Olcsóbb lehet a fix 3 százalékos hitel, mint az albérlet (videó)
Mutatjuk, hogyan alakultak az ingatlanárak az Otthon start program bejelentése óta.
Megtorpant a lakásárak növekedése, miközben szeptemberben fix 3 százalékos lakáshitel program indul, főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára – írja a Magyar Nemzet.
Országosan óriási az élénkülés az ingatlankeresésekbenA vidéki ingatlanok iránti érdeklődés megközelíti, sok esetben meghaladja a Budapestre és az agglomerációjára vonatkozót.
Balogh László, az Ingatlan.com szakértője a kormány közösségi oldalán elmondta, nagyon sok fiatal, illetve a szüleik azon gondolkodnak, hogy nem járnak-e jobban azzal, hogy felveszik a fix 3 százalékos kamatozású hitelt, ahelyett, hogy éveken keresztül albérleti díjat fizetnének.
A nagyvárosokban ez azért is komoly dilemma, mert
sok esetben ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja.
A szakértő szerint a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel pont a bérleti piac legmegbízhatóbb és legfizetőképesebb rétegét szívhatja ki a keresleti oldalról, aminek következtében csökkenhet a kereslet a kiadó lakások iránt, ez pedig még tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését.