Rekordokat döntöget a forint árfolyama – mutatjuk, mi áll a háttérben
Lassan egy éve nem volt ilyen erős a forintárfolyam az euró és több mint két éve a dollár ellenében. A magyar fizetőeszköz árfolyama azért ilyen erős – ez a per pillanat „divatos” érv –, mert feléledt a remény az ukrajnai békekötésre, azonban nem ez az egyetlen ok. A Bloomberg és egy nagy amerikai portfóliókezelő újabb indoklással állt elő a forint vásárlása mellett, erre pedig kevesen gondolnánk.
Rekordokat döntöget a forint árfolyama, a külföldre nyaralni utazók örömére és az exportálók bánatára: az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs – írja a Világgazdaság. Van egy egyszerűnek tűnő magyarázat – a Donald Trump kikényszerítette fordulat az ukrajnai háború ügyében –, azonban emellett még két másik ok is áll a háttérben. Ezek egy olyan Bloomberg-összeállításban szerepelnek, amelyben azt tudakolták amerikai portfóliókezelőktől, hogy a gyengülő dollár világában szerintük hova érdemes tolni a pénzt. Amire általában most utalnak a forint erősödésével kapcsolatban a jelentések:
- Tökéletesen foglalja össze Piotr Matys, az In Touch Capital Markets Ltd. devizaelemzője: a közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a hétfői, történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti Zelenszkij ukrán elnököt és orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek. Hozzátehetjük, az óvatos optimizmus a magyar részvénypiacra is kiterjedt, miközben lejjebb araszolt a többéves visszatekintésben még mindig nagyon magas európai földgázár is (ami elméletileg szintén jót tesz a forintnak).
- Az euró ellenében a forint áterősödött a pszichológiaialag is fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.
- Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában kamatot csökkentene a jegybank, ez pedig kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen ugyanakkor kamatcsökkentéseket rebesgetnek.
A Bloomberg körkérdésének témájából kitalálhatjuk:
az erősödő forint trendje mögött az amerikai befektetéskezelők szerint egy olyan másik trend áll, amely őket jobban érdekli: a dollár gyengülése.
Andrea DiCenso, a bostoni székhelyű Loomis, Sayles & Co., egy jelentős amerikai szereplő portfóliómenedzsere és stratégája a következőképpen írja le a forint számára vélhetően még évekig támaszt jelentő alaphelyzetet.
A dollár erősödési, illetve gyengülési ciklusai hét-kilenc évig szoktak tartani, és a véget érni látszó előző, erősödési ciklus több mint egy évtizedet bírt ki. A dollár árfolyamkosara, a DXY index az évet 110-nél kezdte, ami a hosszú távú, inflációval kiigazított átlagot tekintve 15 százalékos túlértékeltséget jelent. A második negyedévben ebből hétszázalékot leadott az index, azóta kicsit visszakorrigált, de ez ideiglenes lehet, a jelenlegi 98-as szintről 94-re mehet vissza, ami még öt-hat százalékos gyengülést jelent.
Ennek megfelelően, különböző okokból a stratéga a feltörekvő piacok részvényeiben és bizonyos devizakötvényeiben is lehetőségeket lát az amerikai befektetők számára,
ami pedig a devizákat illeti, úgy gondolja, sok profitálhat közülük a gyenge dollárra épülő kereskedésből, de válogatni kell. Európában három országot is „kinézett” ebből a szempontból.
Itt jön az a magyarázat, amely meglepő lehet: az Európai Unió várható kiadásai fényében sok kelet-európai valuta nagyon jól teljesít – gondoljunk csak Romániára, Lengyelországra és Magyarországra. Furcsának tűnhet, hogy olyan messziről, mint Amerika, egy kalap alá veszik szinte a teljes kontinens országait befektetési szempontból (igaz, kiszűrve az alacsonyabb kamatokkal rendelkező euróövezeti országokat). De ezúttal ez jól jön a forint árfolyamának, hogy az elsősorban a németek számlájára írható, várható költekezés hatását – ami kétségkívül valóban megjelenik a régióban – ránk is kiterjesztik. Akkor is, ha a lengyelek és a románok maguk épp megszorításokra kényszerülnek, Magyarországon pedig szintén nem várható elszabadult költekezés, ha marad a jelenlegi kormány.
