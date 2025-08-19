Már nyomtatják az időseknek járó élelmiszer-utalványokat (videó)

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak az idősek – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon kedden.

Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta:

már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket hamarosan kézhez is kaphatnak az érintettek.

Tájékoztatása szerint az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben készülő utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon, sőt az őstermelőknél is beválthatják hideg élelmiszerre az idősek.