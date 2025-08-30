augusztus 30., szombat

Kiderült, melyik banknál milyen feltételekkel lesz elérhető a fix 3 százalékos lakáshitel

Szeptembertől gyakorlatilag az összes nagy pénzintézetnél elérhető lesz az államilag támogatott, fix 3 százalékos lakáshitel. Nem mindegy azonban, hogy valaki vásárolni vagy építkezni akar, utóbbira ugyanis már nem minden banknál igényelhető a hitel.

MW
Az OTP Bank bankfiókja a fõvárosi Corvin Plaza bevásárlóközpontban 2018. február 6-án

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

A vonatkozó jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon start. A kölcsön összege legfeljebb ötvenmillió forint, a futamidő maximum 25 év.

Egy ilyen program indulása azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy a kedvezményt szeptember elsején tényleg az összes banknál ki lehet használni. A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy tervezik-e a támogatás bevezetését, várhatóan mikor lesz elérhető az Otthon start az adott pénzintézetnél – írja a Magyar Nemzet.

A portál kilenc banknál – a CIB Banknál, az Erste Banknál, a Gránit Banknál, a K&H Banknál, a MagNet Banknál, az MBH Banknál, az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál – érdeklődött az Otthon start indulásával kapcsolatban.

Az összes bank gőzerővel készül a programra, mindegyik pénzintézet honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. A válaszok alapján szinte mindenhol elérhető lesz a program már szeptember elsejétől. Azt ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy lehetnek kisebb csúszások, vagyis elképzelhető, hogy egy-két bank mégis pár nappal később indul a megadott dátumhoz képest.

Szinte az összes banknál öt-hat év a minimális futamidő, az OTP-nél fixen hat év, ebből a szempontból egyedül a MagNet Bank lóg ki a sorból, ott ugyanis tíz évnél rövidebb futamidőre nem kérhető a kölcsön. A jogszabály alapján a maximális futamidő 25 év.

A minimális kölcsönösszegben az OTP Banknál látható ötszázezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. A CIB Banknál, az Unicreditnél és a MagNet Banknál egymillió forint az alsó határ, az MBH kétmillióban, az Erste és a K&H négymillióban határozta meg a program keretében felvehető kölcsönösszeg minimumát. 

Arra azonban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a programot csak egyszer lehet kihasználni, éppen ezért az érdeklődők valószínűleg igyekeznek maximálisan kiaknázni a támogatás adta lehetőségeket. A várakozások alapján a felvenni tervezett kölcsönösszeg meghaladja a piaci hiteleknél látható átlagos hitelösszeget.

Az összes megkérdezett bank elindul tehát az új Otthon start hitellel, de nem mindegyiknél lesz elérhető az összes célra. A lakásvásárlást tervezők (legyen szó új építésű vagy használt ingatlanról) bármelyik bankhoz fordulhatnak, mind a kilenc megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz ilyen célra a támogatott hitel. Viszont építési célra a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az OTP Bank fogja kínálni a kérdéses hitelt. Ez is egy igen széles lista, de már nem teljes. Ugyanis a MagNet Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál várhatóan induláskor építkezés nem finanszírozható a támogatott lakáshitelből.

A fix 3 százalékos lakáshitel igénylésének feltételeiről itt olvashat bővebben.

