A vidék jövője

50 perce

Magyar falu program: 2019 óta töretlen a népszerűsége (videó)

A kormány hisz a magyar vidék és a magyar falvak erejében, az ott élő emberek tehetségében és szorgalmában, az ország aranytartalékaként tekint a kistelepülésekre, ezért támogatja 2019 óta kiemelten a magyar falvak felemelkedését a Magyar falu program keretében – jelentette ki az agrárminiszter szombaton egy a közösségi oldalán megosztott videóban, írja az MTI.

MW

Nagy István közölte, a Magyar falu program egyik legfontosabb alappillére a helyi életminőség javítását célzó pályázati rendszer, amelynek köszönhetően emelhető a falusi közszolgáltatások színvonala. A kedvezményezettek elsődlegesen az önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint 2020 óta a helyi civil szervezetek is.

NAGY István, Magyar falu program
Nagy István agrárminiszter: a Magyar falu program népszerűsége 2019 óta töretlen
Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

A kedvezményezettek csaknem 37 ezer nyertes pályázatot és összesen több mint 330 milliárd forint értékű támogatást tudhatnak magukénak – ismertette.

A miniszter rámutatott, a helyi infrastruktúra fejlesztése kiemelten támogatandó terület. A falusi közlekedés megújítására is számos lehetőséget kínál a program, így önkormányzati utcák, járdák, kerékpárutak, valamint – a falusi útalap keretében – állami alsóbbrendű utak fejlesztéséhez, a program indulása óta több mint 382 milliárd forinttal járult hozzá a kormány.

Ezáltal csaknem 3200 utcaszakasz, 1700 járda és több mint 100 kerékpárútszakasz felújításához tudtak hozzájárulni, és több mint 4000 kilométernyi, falvakon átvezető mellékút felújítása valósulhat meg – emelte ki a tárcavezető, majd hozzátette, idén 10 milliárd forint keretösszeggel újítanak fel mellékutakat országszerte.

„A magyar vidék jövőjét a mában alapozzuk meg, de a gyermekeink, unokáink fogják továbbvinni” – fogalmazott az agrárminiszter, majd hozzátette, éppen ezért fontos, hogy alma materük is helyben legyen. A Magyar falu programnak köszönhetően mintegy ezer kistelepülési óvoda és iskola fejlesztése történt meg, valamint további 1800 településen járultak hozzá óvodai játszóudvar vagy közterületi játszótér fejlesztéséhez.

Kitért arra, mindezt a többi között az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázat keretében valósították meg. Erre idén összesen 10 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Ezáltal a közoktatási intézményeken túl megújulhatnak további önkormányzati ingatlanok, kommunális eszközöket szerezhetnek be az önkormányzatok és megújíthatják többek között a falvak temetőit is.

Új elemként a Magyar falu programban első alkalommal van lehetőség megpályázni a közvilágítás korszerűsítését célzó támogatást, amelyre összesen 18 milliárd forintot fordít a kormány. Mindezt augusztus 31-ig nyújthatják be az ötezer lakos alatti települések önkormányzatai a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt.-n keresztül.

A falvak egészségügyi színvonalának emelése érdekében csaknem kétezer helyszínen támogatta a kormányzat az orvosi és védőnői eszközök beszerzését, és több mint 600 orvosi rendelő újult meg – emelte ki a miniszter.

Nagy István elmondta, a kormány egyértelművé tette az Alaptörvény-módosítással, hogy a készpénzhasználat alkotmányos jog és ahhoz, hogy ezzel a joggal a legkisebb településeken is élni tudjanak az emberek, minden településen biztosítani kell készpénzfelvevő automatát 2026 végéig.

 

