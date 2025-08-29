augusztus 29., péntek

Magyar falu program

23 perce

Gyopáros Alpár: a falvak közel tízmilliárd forint támogatást kapnak a felújításokra (videó)

A Magyar falu program jelentős segítséget jelent a falvaknak, hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videójában a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár újabb részleteket közölt a programról.

Gyopáros Alpár: a falvak közel tízmilliárd forint támogatást kapnak a felújításokra (videó)

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jó híreket közölt a Magyar falu programról

Forrás: MTI

Fotó: Katona Tibor

Közel nyolcszáz új nyertes pályázatot hirdettek a Magyar falu programban – jelentette be Gyopáros Alpár. 

VÉCSEY László József; BAZAN Tibor; GYOPÁROS Alpár
Helyi lakók átvágják a nemzeti színű szalagot a Magyar falu program keretében megújult hévízgyörki Deák Ferenc utca átadásán 2023. szeptember 14-én. Mellettük Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos (b2), Vécsey László, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) és Bazan Tibor polgármester (j2)
Fotó: Komka Péter / Forrás:  MTI

A kormánybiztos a Facebookon közzétett videójában elmondta: 

a települések összesen tízmilliárd forint támogatáshoz jutnak.

A Magyar falu program keretében az elmúlt öt évben több mint ötezer projektet támogattak, főként utcák és járdák felújítását, illetve hidak és vízelvezető árkok fejlesztését.

Gyopáros lpár az idei év újdonságáról is beszámolt: a falvak gyalogátkelők kialakítására vagy meglévők korszerűsítésére is pályázhattak.

A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázatok nyerteseinek a listája a Magyar falu program honlapján érhető el. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
