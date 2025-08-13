57 perce
Otthon start: cáfolta a baloldali riogatásokat az államtitkár
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán közzétett posztjában tények felsorolásával cáfolt rá a baloldali megmondóemberek hergeléseire. Az Otthon start programmal kapcsolatosan Panyi Miklós azt írta, hogy „ a legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból”.
Az Otthon start programmal kapcsolatos baloldali hergeléseket cáfolják a tények (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Fotó: Drazen Zigic
„Nem kellett sokat várni, hogy egy újabb balliberális »szakértő« támadja az Otthon start programot, amely sok tízezer fiatal otthonhoz jutását fogja segíteni a közeljövőben” – írta a közösségi oldalán Panyi Miklós.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy
a baloldali megmondóemberek, a baloldali médiumok hiába hergelnek, hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők, a tények rácáfolnak erre,
– írja a bejegyzést szemléző cikkében a Magyar Nemzet.
A bankok már most csábítják az Otthon Start iránt érdeklődőket
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felsorolta:
- A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból. Több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte.
- Az árak pedig nem szállnak el, ahol a kínálat kisebb – Budapesten –, ott az árkorlátok (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár; legfeljebb 100/150 milliós ingatlanár), ahol bőséges a kínálat, ott pedig az eladó lakások száma és a verseny fogja meg az árak emelkedését.
- A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni – ez a szabály benne van a rendeletben is.
Az államtitkár felidézett néhány fontos adatot az ingatlan.com szerdán megjelent elemzéséből, amely szerint az Otthon start program feltételeinek országos szinten négy eladó lakóingatlanból három megfelel.