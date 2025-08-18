Akár három százalék alatt is juthatnak hitelhez a családok

A pénzintézetek várakozásai szerint az Otthon start hitel gyorsan meghatározóvá válhat a lakáshitelek piacán, készülnek is rá, előregisztrációt, illetve előzetes értékbecslést is lehetővé tesznek. Egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy egyes szereplők 3 százalék alatti kamat mellett árulják majd a támogatott konstrukciót az intenzív verseny miatt – hiszen ezt nem tiltja a szabályozás.

Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat, a 2,5 és 3 százalék közötti zónában

– mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője vasárnap az RTL Híradónak. Évi 2,5 százalékos ügyfelet terhelő kamatot feltételezve egyébként újabb havi 13 ezer forintos megtakarítást érhetne el 50 milliós hitelösszegnél az igénylő.

A pénzintézetek emellett bevethetik a lakáshiteleknél már eddig is alkalmazott kedvezményeket is, erről bővebben ITT olvashat.