1 órája
Több mint 38 ezer fiatal pályakezdését támogatja a kormány
Augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik a juttatás, amely akár 300 ezer forint is lehet. Az egyszeri támogatás célja a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének segítése – közölte szerdán a Kulturális és Innovációs Minisztérium.
2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult:
- az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül;
- a nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak;
- az ösztöndíjat a tanulmányok előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthatja fel, amely akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta
– emlékeztet közleményben a minisztérium.
A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci életkezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak. Idén több mint 38 ezer fiatal részesül a támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben. A pályakezdési juttatást egészítheti ki a 4 millió forint szabadon felhasználható munkáshitel, ami a 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését segíti
– idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.
