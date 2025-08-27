augusztus 27., szerda

Nem újkeletű terv

26 perce

Tisza-csomag: rég a progresszív adórendszer bevezetését akarják a Tisza-környéki közgazdászok

Bár tagadják, évek óta a jelenlegi egykulcsos adórendszer megszüntetése mellett kardoskodik több közgazdász is, akik az utóbbi időben feltűntek a Tisza Párt környékén.Magyar Péter pártja visszahozná a 2010 előtt működő progresszív adózást Magyarországon. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten – hívja fel a figyelmet a Világgazdaság cikke.

Tisza-csomag: rég a progresszív adórendszer bevezetését akarják a Tisza-környéki közgazdászok

A Magyar Péter pártja által előkészített Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan

A gazdasági portál arról ír, hogy szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja. 

A Tisza-csomagot, a progresszív adózást már rég szorgalmazza Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke is
Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. 

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott

A cikk felidézi, hogy Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott:

Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.

Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke.

2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját, és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. Pár hónappal később, 2022 tavaszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.

Tisza-csomag: az anyák szja-mentességét is megszűntetnék

Hasonlóan vélekedik az adórendszerről a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász, aki már márciusban azt mondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót is akar emelni– idézi fel a Magyar Nemzetre hivatkozva a Világgazdaság.

Az Index által bemutatott dokumentumban is előkerül a négygyermekes anyák szja-mentessége, amelyet a gazdasági kabinet tervei szerint felülvizsgálnának.

A gazdasági portál arra is részletesen kitér, hogy a Tisza-csomag drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon, valamint arra is, hogy miért lassítja le a bérfelzárkózást a többkulcsos adórendszer. 

A részleteket és az eredeti, teljes cikket IDE kattintva olvashatja el. 

