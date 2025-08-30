1 órája
Brutális megszorítást jelentene a Tisza-csomag
A Világgazdaság cikke szerint az adórendszer szétverése évente mintegy 1300 milliárd forintot venne ki az emberek zsebéből.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A napokban kiszivárgott Tisza-csomag hatásai olyan súlyosak lehetnek, hogy az Orbán-kormány által életre hívott családi adócsökkentések és a kedvezmények hatásait is semmissé tehetik – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Az szja bármilyen emelése azt jelenti, hogy az emberek fizetését csökkentenék
– közölték a Tisza-csomaggal kapcsolatban a lappal. Rámutattak: a Tisza kiszivárgott adóemelése 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetését tartalmazza, ez brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét. Ez nemcsak a megélhetést nehezítené meg, hanem gyengítené a magyar bérek versenyképességét, erősítené a feketegazdaságot és visszavetné a foglalkoztatottságot – tették hozzá a minisztériumnál. Az adóemelés Brüsszel régi elvárása, amelyet a nemzeti kormány nem volt hajlandó teljesíteni – húzták alá a Világgazdaságnak.
Tisza-adó: ismét megerősödne a feketegazdaság a turizmus területénZsebbe érkezhetne a jövedelmek egy része.
Az NGM úgy számol, hogy Magyar Péterék adóátalakítása a Tisza-csomag révén évente mintegy 1300 milliárd forintot venne ki az emberek zsebéből.
- A bruttó átlagbért keresők, ami jelenleg 704 400 forint havonta, havi 20 ezer forinttal, éves szinten 242 ezer forinttal kapnának kevesebbet.
- Egy átlagos rendőr bérét (havi 902 ezer forinttal számolva) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.
- Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (havi 883 ezer forinttal számolva) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.
- Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forinttal számolva) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.
A sarc a fiatalokat is komolyan érinti, egy „babavárónyi” törlesztőt is elbukhatnak havonta azok, akik a kamatmentes családtámogatásból vállalnának gyermeket.
– A munkáltatók számára is fejtörést okozna a többkulcsos adórendszer, nem csak a munkavállalóknak – mondta Szalai Piroska. Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója a Világgazdaság podcastjában, a VG-exkluzívban arról beszélt,
a 2010 óta érvényben lévő egykulcsos adózásnak éppen a legnagyobb előnye, hogy egyszerű és könnyen kiszámolható, ami a vállalatok számára kulcsfontosságú.
