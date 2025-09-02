szeptember 2., kedd

Fontos változások

43 perce

Orbán Viktor: az MNB is beállt az Otthon start program mögé

Címkék#életkori#Otthon start#Magyar Nemzeti Bank#önerő

Negyvenéves kor felett is elég a tízszázalékos önerő.

MW
Orbán Viktor: az MNB is beállt az Otthon start program mögé

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Módosította a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10% önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!

– írta a miniszterelnök.

A lap cikke szerint meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.

A jegybank módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant. 

 

