Otthon start: így lehet még olcsóbb a hitel

A money.hu szakértői áttekintették, miként lehet csökkenteni a teljes visszafizetendő összeget, és milyen takarékossági stratégiákkal lehet a kamattámogatás előnyeit a legjobban kihasználni. Különösen azoknak éri meg az Otthon Start, akik egyébként piaci hitelt is igénybe vehetnek.

Már elérhető az Otthon start hitel a bankok kínálatában, amely kiemelkedő lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan fordítható még inkább a javunkra – hívta fel a figyelmet a money.hu

A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.

  • Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztőkülönbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk.
  • Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43 620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés húsz százalékát (maximum 150 000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36 350 forintot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást. 
  • Több befektetési lehetőség kínálkozik a havonta megspórolt összeg gyarapítására, amelyet aztán a megfelelő időpontban előtörlesztésre is felhasználhatunk. A fix 3 százalékos hitelnél előnyös, hogy az előtörlesztési díj törvényileg korlátozott: maximum az előtörlesztett összeg egy százaléka lehet. Fontos azonban mérlegelni: ha egy befektetés biztosan 5-6 százalékos éves hozamot ígér, akkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a háromszázalékos hitelt előtörleszteni. 
  • Állampapír-befektetéssel hosszú távon reálisan 3-5 százalék hozam, megtakarításos életbiztosítással akár hét százalék hozam is elérhető, így 25 év alatt akár milliók gyűlhetnek össze: 50 milliós hitelnél 27 millió forint gyűjthető úgy, ha mindig félretesszük az Otthon start és a piaci lakáshitel törlesztőjének különbözetét.

Különösen előnyös az Otthon start azoknak, akik egyébként piaci hitelt is felvehetnének – hiszen számukra a megtakarított különbözet okos befektetéssel akár meg is duplázódhat.

– tette hozzá Richter Ádám, a money.hu szakértője.

