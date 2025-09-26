Szijjártó Péter: Európa legmodernebb és leginnovatívabb autógyára épült fel Debrecenben

„Tíz éve kezdtünk tárgyalni, hét éve született a döntés: Európa legmodernebb és leginnovatívabb autógyára épült fel Debrecenben” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter - adta hírül a Magyar Nemzet.

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést ad az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte a nap folyamán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit.

A BMW nagy elektromos átállási stratégiájában itt kritikus fontosságú helyszínről, kritikus fontosságú tevékenységről beszélhetünk

– szögezte le a Médiacentrum Debrecennek nyilatkozva.

Majd arra emlékeztetett, hogy megszülettek azok a döntések Európában, amelyek nyomán az autóipar átáll elektromos alapokra, részben környezetvédelmi okokból, hiszen ez a szektor felelős a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért-hatodáért. – Ha a közúti közlekedést nem sikerül átállítani elektromos alapokra, akkor a zöld célkitűzéseinknek globálisan búcsút inthetünk, és akkor a környezetvédelmi céljaink semmiképp sem tudnak teljesülni – figyelmeztetett.

Kifejtette, hogy a BMW mellett a szintén német Audi és Mercedes is Magyarországnak szavazott bizalmat az elektromos átállási stratégiájában.

Így Győr és Kecskemét mellett Debrecen az a helyszín, ahol ma a globális autóipar átállásának egy nagyon fontos pontját láthatjuk

– hangsúlyozta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a BMW itt fogja gyártani az iX3-as modelljét, amely a müncheni autóshow egyik nagy sztárja volt, s amelyre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.