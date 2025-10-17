3 órája
Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta
Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A tárcavezető arról számolt be, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban.
A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja
– emelte ki.
Szijjártó Péter: a kormány feladata a versenyképesség javítása a mai negatív európai környezetben is
Ma a vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre
– tudatta.
„Ez immáron a kilencedik új amerikai beruházás Magyarországon, melyről Donald Trump hivatalba lépése óta beszámolhatunk” – tette hozzá.