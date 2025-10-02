Szijjártó Péter: aláírtuk a leghosszabb távú LNG-szerződést (videó)

Szijjártó Péter az MVM CEEnergy és az ENGIE Energy Marketing Singapore közötti adásvételi szerződés aláírását követően arról számolt be, hogy ennek értelmében Magyarország 2028 és 2038 között évente 400 millió köbméter, azaz összesen négymilliárd köbméter LNG-t vásárol a francia energiavállalattól.

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy ez a leghosszabb távú megállapodás, amelyet hazánk cseppfolyósított földgáz beszerzéséről kötött valaha, és ez az energiaellátás biztonságának fontos pillérét fogja jelenteni az elkövetkezendő időszakban.

Ez Magyarország számára fontos mérföldkő, újabb megbízható partnerrel bővült az együttműködési hálózatunk. (…) Örülünk, hogy az ENGIE Magyarország energiabiztonságának a garantőrei közé tartozik innentől kezdve, és természetesen készen állunk arra, hogy ezt a partnerséget, ezt az együttműködést, amely egyébként hosszú távra tekint vissza, a továbbiakban majd még tovább bővítsük

– mondta.