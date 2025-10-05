Ötven milliárd forintos támogatás indul hamarosan energiatárolók kiépítéséhez

„Józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú” – közölte a közösségi oldalán Czepek Gábor.

Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk

– írta az államtitkár, hozzátéve,

hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen 50 milliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.