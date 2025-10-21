október 21., kedd

Orsolya névnap

19°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonteremtés

1 órája

Új logóval és új vizuális arculattal jelentkezik a Fundamenta Lakáskassza

Címkék#Fundamenta#otthon#lakáskassza

Immár nemcsak megtakarítást, hanem hiteleket, ingatlanközvetítést, felújítási és energetikai megoldásokat is kínál a közel három évtizede működő pénzintézet. Mindebben az MBH Bank a partnere.

MW

Új logóval és friss márkaarculattal erősíti piaci pozícióját a hazai lakástakarék-piacon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., jelentették be kedden. A vállalat célja, hogy vizuálisan is megjelenítse: mára a teljes lakhatási folyamatot lefedi a pénzügyi tervezéstől a megvalósításig – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

Closeup,Of,Young,Couple,Holding,Hands,And,New,House,Key,
Ma már teljes körű megoldásokat kínálnak ügyfeleiknek 
Fotó: Prostock-studio / Forrás:  Shutterstock

Az új embléma központi eleme egy ház szimbólum, amely egyszerre jelképezi az otthon biztonságát és a vállalat szolgáltatási portfóliójának bővülését. A logóban megjelenő négy tégla a Fundamenta alapértékeire utal – megbízhatóság, szakértelem, minőségi ügyfélkiszolgálás –, miközben a fejlődést és a stabil építkezést is szimbolizálja.

Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgatója szerint a megújulás mögött tudatos stratégiai átalakulás áll:

A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ma már teljes körű megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek – a lakáscélú megtakarítástól a hitelen át az ingatlanközvetítésig és energetikai korszerűsítésig.

A Fundamenta 2024-ben került az MBH Bank többségi tulajdonába, ami új lendületet adott a termékfejlesztésnek.

A vezérigazgató szerint a tulajdonosváltás kézzelfogható előnyöket hozott:

  • a Fundamenta ügyfelei szélesebb banki termékpalettához férhetnek hozzá,
  • miközben a cég megőrizte független, szakosított hitelintézeti státuszát.

Fundamenta: a minőség és az innováció prioritás

A vállalat országosan több mint 1300 fős személyibankár-hálózattal dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy a pénzügyi tanácsadás akár otthon, személyre szabott formában történjen. Ez a személyes kapcsolattartás és az ügyfélközpontú kiszolgálás hozta meg a cégnek 2024-ben és 2025-ben is a Kiváló Kiszolgálás Díjat.

Az új arculat bevezetése 2025 októberében indult, elsőként a digitális csatornákon. A Fundamenta szerint ez nemcsak vizuális frissítés, hanem egyértelmű üzenet is: a vállalat a jövőben is a minőségi ügyfélélményt és az innovatív lakhatási megoldásokat helyezi középpontba.

Tovább növeli tulajdonrészét az MBH Bank

Az MBH Bank felvásárolta a Generali Biztosító Zrt. 14,88 százalékos Fundamenta-tulajdonrészét. Az MBH Banknak így már 91,23 százalékos részesedése van a Fundamentában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu