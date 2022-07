Észak felől okklúziós front felhőzete, illetve gyenge csapadékrendszere nyúlik be fölénk, így a Dunakanyar és Budapest tágabb környezetében, valamint az Alföld nyugati, középső részein időszakos, többnyire gyenge eső valószínű. Mindeközben az északkeleti megyékben inkább erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint záporok, intenzív csapadékkal kísért zivatarok lesznek jellemzőek. A délnyugati, nyugati megyékben várható a legtöbb napsütés, és csapadéknak is arrafelé a legkisebb az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet nagyobb területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 24 és 29 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon azonban több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztet, hogy a déli óráktól északkeleten (főként Borsod, Zemplén, Szabolcs, Hortobágy térségében) alakulhatnak ki elszórt zivatarok, néhol felhőszakadással (rövid idő alatt > 25-30 mm csapadékkal), kisebb méretű jéggel, viharos (~60 km/h-s) széllel.

Napközben az északnyugati szelet kísérő legerősebb lökések az Észak-Dunántúlon, Dunántúl keleti részén és a Duna-Tisza közén helyenként elérhetik a 60-65 km/órát.