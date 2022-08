Erősen felhős idő lesz jellemző, ez alól kivételt az ország északkeleti megyéi képeznek, ott számíthatunk a legtöbb szűrt napsütésre. Nagyobb számban továbbra is a Dunántúlon és a középső országrészben alakulnak ki több hullámban záporok, zivatarok, illetve eső is. Kelet, északkelet felé haladva csökken a csapadékhajlam, az északkeleti megyékben nagyobb terület maradhat szárazon. Az északi, északnyugati szelet kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések, zivatarok környezetében azonban erős, viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között valószínű, de északkeleten ennél melegebb lesz, 34, 36 fok is előfordulhat. Késő estére 18 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.