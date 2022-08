Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, de helyenként jobban összeállhatnak a gomolyfelhők és zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Éjjel a legtöbb helyen kiderül az ég, de nyugaton kisebb körzetekben gomolyfelhős, keleten fátyolfelhős maradhat az idő. Csapadék nem valószínű.

Hétfőn is napos idő lesz a jellemző. Főleg az ország északkeleti, keleti harmadán, illetve a nyugati megyékben lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Hétfőn időnként megélénkül a déli, délnyugati szél. Zivatar környezetében átmenetileg erős széllökések is várhatók.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre érzékeny vidékeken ennél hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 34 fok között valószínű.