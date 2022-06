Sajnálatos véget ért az önfeledt gyereknapi szórakozás Dunakeszin, miután a sárkányvasút névre hallgató játék egyik kereke kitört, és a rajta ülők közül három gyermek és egy felnőtt is megsérült. A jelenlévők elmondása és egy videófelvétel is azt bizonyította, hogy a hullámvasúthoz hasonló játék már a baleset előtt is fura hangokat adott ki. Az üzemeltető egy levélben kért elnézést a baleset miatt, de állítja: nem a szerkezettel volt gond, egész nap minden játék zavartalanul működött.

„Egyik alkalommal az utasok közül egy gyermek az első kör után felállt, mert rosszul lett, és jelezte, hogy ki akar szállni. Az irányítófülkében ülő kollégánk észlelte a jelzést, és alkalmazta a vészmegállót. A hirtelen fékezés hatására egy ponton eltört egy összekötő a pályán, ezért kitört egy kerék és megbillent a szerelvény. Ezek miatt és a fékezés eredményezte hirtelen megállás miatt megütötték magukat az utasok” – magyarázta levelében a játékok üzemeltetője a Ripost cikke szerint.

Kiderült, hogy a sérültek közül egy főt mentővel kórházba szállítottak, ahol meg is röntgenezték. „Szeretném leszögezni, hogy a vészfékezéssel egy komolyabb baleset ellen védekeztünk. A szerelvényt nemcsak az oldalsó kerekek tartják a pályán, alul is vannak kerekei, ezért nem tudnak leesni a kocsik a sínről” – számolt be a játék működéséről a férfi, aki a történtek miatt elnézést is kért és mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek.

Borítókép: illusztráció