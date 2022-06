Á. Marianna az ismerősei szerint egy életvidám lány volt. Tanárnak készült, a baráti körében pedig mindig is központi szerepet töltött be. Utoljára április 9-én látta a családja, majd a BAH-csomópontnál nyoma veszett. Az édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, Mariannát pedig az egyenruhások mellett önkéntesek is keresni kezdték. A család hetekig reménykedett. Ennyi idő alatt több hírt is kaptak különböző kórházakba került, ismeretlen személyazonosságú személyekről.

Dunaújvárosig sodorta a folyó

Mindet leellenőrizték, és megtudták, hogy egyik esetben sem a 24 éves lányról volt szó.

Május 19-én a vízirendőrök Dunaújvárosnál egy holttestre bukkantak. Kiderült, hogy Marianna földi maradványait találták meg. Az idegenkezűséget kizárták, de még vizsgálják, hogy a fiatal nő vajon öngyilkosságot követett el, vagy pedig baleset érte.

Megmentették az életét

Marianna közel fél éve párkapcsolatban élt Bakó Martinnal. A 28 éves férfit mélyen érintette a szerelme halálhíre. Egy ízben megpróbálta magát vízbe vetni, hogy a nőhöz hasonló módon távozzon a földi létből, de akkor a rendőrök megmentették az életét. A férfi viszont nem tett le a tervéről. Még vasárnap üzent Marianna testvérének, azóta pedig senkinél nem jelentkezett. A Bors megtalálta Martin testvérét, Alexet.

Pszichológushoz akarták vinni

"Reménykedünk abban, hogy Martin előkerül, de egyelőre nem tudhatunk semmi biztosat.

Felmerült bennünk, hogy a kedvese halála miatt öngyilkos lett, de bízunk benne, hogy ez nem történt meg. Az biztos, hogy a testvéremet nagyon megviselte a barátnője elvesztése. Annyira összetört, hogy pszichológushoz szerettük volna vinni"

– mondta az egyébként külföldön dolgozó férfi, aki csupán látogatóba tért haza a családjához Budaörsre. Csak reménykedni tudnak, hogy nem Rómeó és Júlia tragédiája elevenedett meg a Duna-parton. "Nekünk nem tett utalást rá, hogy el szeretné dobni az életét" – fejezte be Alex.