Napok óta nem tért magához Sóvárad, az a település, amelynek a polgármestere a lányával együtt vesztette életét csütörtök délután, életmentés közben. Mint arról a Bors is beszámolt, a székelyföldi Sóváradon a 62 éves J. Gábor az egyik szomszédjától kért segítséget a pöcegödör kitakarításához. A 48 éves D. Csaba jó szomszédként át is ment segíteni, azonban miközben leereszkedett a tartályba, a felszabaduló mérges gázoktól rosszul lett és elájult - írta a Maszol.

A tulajdonos azonnal riasztotta a 112-t, közben viszont a polgármestertől, Bíró Csabától is segítséget kért, aki lányával, Mónikával együtt rohant a bajbajutottakhoz, azonban életmentés közben mindketten rosszul lettek, és Csabához hasonlóan elájultak.Ezután kétségbeesésében a tulaj, Gábor is utánuk ereszkedett, viszont tragikus módon vele is ugyan az történt, mint falubelijeivel: eszméletét vesztve zuhant a tartályba.

Bár a kiérkező tűzoltók kiemelték a négy ájult embert, a mentősök pedig harcoltak az életükért, a polgármester, a lánya és a szomszéd a helyszínen meghaltak, egyedül a tulajdonos állapotát sikerült stabilizálni, azonban a kórházban ő is életét vesztette.Sóvárad történetének legnagyobb emberi tragédiájának vagyunk tanúi ezekben a napokban. Mély megrendüléssel állt tegnap községünk lakossága a Várfokon, ahol négy falustársunk életét igyekeztek menteni a mentők, a tűzoltók és pár lakostársunk. Több órán keresztül, minden szakmai és emberi tudásukat odatéve próbálták megmenteni Bíró Csaba és lánya, valamint J. Gábor és D. Csaba életét- búcsúzott a település oldala a négy áldozattól.

A helyiek hősként emlékeznek szeretett polgármesterükre:

- Csaba fantasztikus polgármester volt, a keze nyomán virágzott a település. Nem volt olyan, aki ne szerette volna, ahogyan a lányát, Mónikát is. Egyszerűen nem hisszük el, hogy ez történt vele, hősként ment el. Utolsó pillanatában is az egyik társáért próbált tenni.- mondta a Borsnak egy helyi lakos.

Elárulták: lánya nemrégiben alapított családot:

- Egy év körül lehet a gyermeke, annyira örült neki, amikor várandós volt, mikor pedig megszületett a kicsi, olyan szeretettel vette körül, amennyivel csak tudta. Döbbenetes ez az egész, hogy a kisbabája sosem fogja látni már, ahogy az anyukája rámosolyog és szereti őt- ingatta a fejét szomorúan.

A település testvérvárosa, Sátoraljaújhely polgármestere, Szamosvölgyi Péter is összetörten búcsúzott kollégájától:

- Végtelenül szomorú hír érkezett ma este. Bíró Csaba barátom, polgármestertársam, aki erdélyi testvértelepülésünk, Sóvárad vezetője volt, ma délután sajnálatos balesetben Mónika lányával együtt meghalt. Életet akart menteni…az övék is elveszett…- írta.