Szerdán reggel eljön igazság pillanata, hiszen ezekben a pillanatokban éppen első fokon ítélkezik VV Fanni ügyében a törvényszék. 2017 óta húzódik VV Fanni, azaz Novozánszki Fanni eltűnésének ügye. A ValóVilág egykori szereplőjének megölésével B. Lászlót vádolják, aki a karjában cipelte ki az elalélt lányt a kocsijáig, erről kamerafelvétel is van - írja a Bors.

A csomagtartóban egy kötelet is találtak, rajta a lány vérével, ám a férfi azóta is tagadja, hogy megölte volna a lányt, azonban az emberrablást elismerte.

Mire számíthatunk?

Az öt hosszú éve húzódó tárgyalás holnap első fokon véget ér. Fanni családjának ügyvédjét munkatársunk kérdezte: mire számítanak a végső ítélethozatal során?

Arra számítunk, hogy kimondják: bűnös.

– Azonban nem ez a nehéz a dologban. Hanem az indoklás, és a bűnösség mértékének megindoklása, melyhez sokkal több tényre lenne szükség, mint ami jelenleg fennáll. Ugyanis teljes bizonyossággal akkor nyugodhatnánk meg, ha lenne holttestünk. Ennek hiányában a bizonyítékok közvetettek maradnak, és sajnos még mindig sok a talány és az anomália az ügyben – kezdte az ügyvéd, és tovább részletezte azzal, hogy

Fanni ügye példátlan a magyar büntetőjog történetében, így még nehezebb megjósolni, hogyan dönt a bíróság szerdán. Abban viszont biztos, hogy döntenie kell, és eljött az igazság órája bizonyos értelemben.

Összefuthatnak a bíróságon

– Fanni anyukája, Kata is ott lesz, aki még a mai napig is képtelen úgy beszélni a lányáról, hogy ne zokogna gyászában – folytatta az ügyvéd. Az édesanya most azt is eldöntötte: ott lesz az ítélethirdetésen.

Eddig nem volt jó ötlet eljönnie, ódzkodott is tőle. Azonban most, hogy döntés születik, ott akart lenni, hogy szembe nézzen a lánya feltételezett gyilkosával.

– Még az is megeshet, hogy a tárgyalás előtt a folyosón összefutnak – mesélte tovább dr. Lichy József a Borsnak a lehetséges drámai pillanatot, és azt is hozzá tette, hogy az édesapa nem akar megjelenni a tárgyaláson mert fél, hogy nem tudna uralkodni önmagán. A jogi képviselő szerint sajnos az is benne lehet a pakliban, hogy nagyon végletes ítélet születik: ha felmentik, szabadon él tovább, ha pedig bűnösnek mondják ki, akkor letartóztatják, és azonnal bilincsben vezetik el.