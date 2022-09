Több oka is lehet annak, hogy a bomba ledobása után nem robbant fel. Az egyik lehetséges ok az lehet, hogy nem a megfelelő vetési magasságból dobták le. Az is meglehet, hogy nem a megfelelő keménységű talajra érkezett, ezért nem tudta kifejteni a hatását. Lehetséges, hogy maga a Duna mentett meg minket a robbanástól