Büntetőeljárást indított a Veszprémi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen, aki megfogta egy nő vállát, felhúzta a szoknyáját, közben a saját nadrágját letolta Veszprém belvárosában, szeptember 4-én kilenc óra körül - írja a Veol.hu. A fiatal nő segítségért kiabált, majd miután ellökte magától a férfit, az elfutott.

A nyomozók néhány napon belül azonosították a bűncselekménnyel gyanúsítható 23 éves halimbai férfit. K. Sz.-t, akit elfogtak, majd előállították a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók szeméremsértés vétségének gyanúja miatt kihallgatták.

A férfi beismerte a rendőröknek, hogy többször is fogdosott hasonló módon nőket Veszprémben és Ajkán is. Eddig négyen tettek bejelentést a rendőrségen szeméremsértő módon viselkedő férfi ellen, de Ajkán és a megyeszékhelyen további nőket is tapogatott az utcán.

A halimbai férfi többnyire fiatal lányok után ment gyalog, majd megfogta intim testrészüket.

A rendőrök őrizetbe vették a 23 éves férfit és előterjesztést tettek a letartóztatására.