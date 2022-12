A 2012 óta szökésben lévő Dudla Andreára kirótt büntetés - amit több százmilliós csalássorozatával hozott össze - négy év múlva örökre elévülhet. Bűntársait már elfogták, míg róla csak találgatják, hogy hol lehet, sokak szerint Thaiföldön rejtőzködik.

A Keresztanya

A miskolci nő még 2005-ben kezdte a bűnözést, amikor is társaival egy könyvelőiroda vezetőjeként bankokat kopasztottak meg ravasz módon. Később 4400 tonna kukoricát adtak el egyszerre több embernek úgy, hogy az ígért termény sehova nem érkezett meg.

Húzásaikkal a bankoknak 400 milliós, míg a kukoricacsalással közel 250 milliós kárt okoztak.

Andrea azonban nem várta meg a 2017-ben adócsalás, pénzmosás, csalás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatti ítéletet, hanem még 2012-ben külföldre szökött.

Forrás: Police.hu

A távollétében tartott tárgyalásán kiderült: valószínűleg ő maga volt a banda feje, valóságos keresztanyaként tartották számon.

Bélyegzők a kekszes dobozban

A bíró úgy fogalmazott: maga Andrea volt mindennek az értelmi szerzője, két társa, az első és harmadrendű vádlott pedig vakon belement a tervbe. Hamisították a banki fejléces papírokat, nullás adóigazolásokat kreáltak, egy kekszes dobozban egymás mellett sorakoztak a hamis bélyegzők, és még arra is ügyeltek, hogy a banki ügyintézésre elegáns üzletembernek öltöztessék a strómanokat - derül ki a Bors cikkéből.

Andreát helyi nehézfiúk védték, és a cégek mellett magánembereket is lehúzott: magas kamatot ígérve kért kölcsönöket, amelyek közül semmit nem adott vissza.

"Maga volt a nő”: szőke, csinos, rendkívül jó fellépésű és beszélőkéjű, „a csűr-csavarásban topon volt” – mondták róla a megkárosítottak.

Thaiföldön bujkál

Dudla Andrea végül 10 évet kapott, de a másodfokú ítélet kimondásakor már épp szökésben volt: a kukorica-csalásban is érintett O. Róberttel együtt leléptek az országból, 2016-ig nyomukat sem találták.

Forrás: Police.hu

Róbert 2016. június 24-én hazajött Thaiföldről, a zsaruk pedig már a reptéren elfogták, és ki is hallgatták. Sokak szerint Andrea azóta is valahol Thaiföldön rejtőzködik: amellett, hogy az Europol a legkeresettebb női bűnözők között tartja számon és jelenleg is 11 elfogatóparancs van ellene érvényben, bottal üthetik csak a nyomát.