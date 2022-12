Horváth Csanád Jutas az ideje nagy részét számítógépes játékokkal töltötte. Ugyan Kulcs egyik legnagyobb és legpazarabb házában lakott családjával, azonban a gazdagság nem vonta magával a boldogságot is.

A családtagok egymással is alig kommunikáltak, és az épületen belül mindenkinek megvolt a saját, kulcsra zárható részlege. Csanád Jutas hosszú ideig fontolgatta, hogy megszabadul szeretteitől, ugyanis úgy vélte, ők gátolják meg abban, hogy egy magasabb rendű, démoni létrendbe emelkedjen.

Az első gyilkosság: 2012. április 4-én elcsalta a bátyját egy közeli ingatlanba azzal az ürüggyel, hogy végre kipróbáljanak egy korábban vásárolt nyílpuskát. Az épületbe érve Jutas hátulról leszúrta 34 éves testvérét.

A második gyilkosság: Egy nappal később a 87 éves nagyapját megverte, majd leszúrta a könyvtárszobában.

A harmadik gyilkosság: Közvetlenül utána, ugyancsak egy késsel végzett a hálószobában tartózkodó, 83 éves nagyanyjával.

Fotó: Bors

A negyedik gyilkosság: A családirtó a többi szerettét április 6-án tervezte meggyilkolni. Áramot vezetett a ház emeletére vezető ajtó kilincsébe, de a módszer nem vált be. A férfi rájött, hogy drasztikusabb eszközre van szüksége, ezért ismét kést ragadott, és rátámadt a nővérére. A lány jajveszékelését a szülők is meghallották, és odasiettek. Ekkor végezte ki Csanád az édesapját. Az anyát is megpróbálta megölni, de ő súlyos sérülésekkel megúszta. A nővérnek sikerült értesítenie a közelben lakó barátját, aki azonnal elindult a helyszínre, és felhívta a rendőrséget is. A gyilkos időközben elmenekült a házból, de néhány órával később, a Duna-parton elfogták.