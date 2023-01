Lettnek gondolják, de azt sem lehet kizárni, hogy magyar származású az a 40-es éveiben járó férfi, akivel kapcsolatban a brit rendőrség kelet-európai országok polgárainak segítségét is kéri.

Az illető ugyanis amnéziás; nem tudja, kicsoda, és kelet-európai akcentussal beszél angolul. Az Anglia délnyugati részén fekvő Weymouth rendőrei bukkantak rá még szeptember 28-án; a tengerparton barangolt elhanyagolt állapotban

- írja a Zsaru Magazin.

Orvosi vizsgálatát követően ujjnyomatot vettek tőle, és személyazonosságának meghatározása érdekében az Interpol segítségét is kérték, de még mindig nem tudták kideríteni, hogy az illető kicsoda, ezért fordultak a vén kontinens lakosságához, jóllehet közleményüket tengerentúlon is feldolgozták. Mi is ezt tesszük, hátha valakinek beugrik, ki ez az illető.